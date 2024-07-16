TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın rahatsızlanması nedeniyle yarına ertelendi

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu, gündemde tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşüldüğü sırada Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ara verdi. Ara sırasında Karaca'nın rahatsızlanması sonucu Genel Kurul yarına ertelendi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşüldüğü sırada TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ara verdi. Gülizar Biçer Karaca'nın verdiği uzun aranın sonucunda Genel Kurul'un ertelendiği bildirildi.

Rahatsızlanarak Ankara'da özel bir hastaneye kaldırılan Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karaca daha önce pandemi döneminde akciğerinde gelişen kist nedeniyle 25 Haziran'da ameliyat olmuştu.