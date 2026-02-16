Haberler

TBMM'deki taciz davasında sanıklardan 3'ü tutuklandı, 1'i aranıyor

Güncelleme:
TBMM'de stajyerlere yönelik cinsel taciz davasında, tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu yeniden tutuklandı. Firari olan bir sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TBMM'de stajyerlere yönelik taciz davasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yeniden tutuklandı, 1'i hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, geçen yıl 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. D.K.'nin şikayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. hakkında tahliye kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesi bir üst mahkemeye gönderildi. Bir üst mahkeme, itirazı yerinde bularak sanıkların tamamının tekrar tutuklanmasına karar verdi. Sanıklardan Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tutuklanırken, firari Halil İ.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
500

