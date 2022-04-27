TBMM'de Yaşlıların Sorunlarını Tespit Emek İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu - Haberler

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TBMM'de Yaşlıların Sorunlarını Tespit Emek İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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TBMM'de Yaşlıların Sorunlarını Tespit Emek İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM’de, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için beş siyasi partinin ortak önergesi ile araştırma komisyonu kuruldu.

Tbmm'de, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için beş siyasi partinin ortak önergesi ile araştırma komisyonu kuruldu.

Tbmm Genel Kurulu'nda, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilen önerge görüşüldü.

Beş siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, 19 üyeden oluşacak ve üç ay görev yapacak.

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Araştırma, TBMM, Güncel, Haberler

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