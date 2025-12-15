Haberler

TBMM'deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu

TBMM'deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu Haber Videosunu İzle
TBMM'deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'deki lokantada staj gören öğrencilere yönelik taciz iddialarının ardından harekete geçildi. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, olaya ilişkin komisyon bünyesinde izlem grubu oluşturduklarını açıkladı.

  • TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde TBMM'deki taciz iddialarını takip etmek için KEFEK İzlem Grubu oluşturuldu.
  • KEFEK İzlem Grubu 7 üyeden oluşuyor ve TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partileri kapsıyor.
  • KEFEK İzlem Grubu ilk toplantısını 14 Aralık 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreteri ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, TBMM'deki taciz iddialarının yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla komisyon bünyesinde izlem grubu oluşturulduğunu söyledi.

TBMM'DEKİ TACİZ İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. TBMM'deki taciz iddiasına ilişkin Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: "Parlamentoda meydana geldiği iddia edilen taciz vakalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialardan haberdar olduğumuz ilk andan itibaren Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak gerekli hassasiyeti gecikmeksizin gösterdik. Komisyon başkanlığı olarak bu konuyu hiçbir tereddüde yer vermeden ivedilikle ele aldık.

KOMİSYONDA İZLEM GRUBU OLUŞTURULDU

Sürecin tüm bu yönleriyle ele alınması amacıyla başta TBMM Genel Sekreterliği olmak üzere ilgili tüm yetkililerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya komisyonumuzda yer alan tüm siyasi parti gruplarının üyelerini eksiksiz bir biçimde davet ettik. Toplantının ardından söz konusu iddiaların yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla ve yalnızca bu konuya odaklanacak bir şekilde bir KEFEK İzlem Grubu oluşturduk.

KEFEK İzlem Grubu, 7 üyeden oluşmakta olup, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partileri kapsamaktadır. KEFEK İzlem Grubu çalışmalarını derhal başlatmış, ilk toplantısını 14 Aralık 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreteri ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirmiştir."

"İDDİALARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ailenin doğrudan TBMM Genel Sekreterliğine başvurduğunu ve derhal soruşturma sürecinin başlatıldığını kaydeden Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak açıkça ifade etmek isterim ki, bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Olayla bağlantısı tespit edilen faillerin, hukuk çerçevesinde ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde en ağır biçimde cezalandırılmaları için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Aynı şekilde mağdurların haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda da sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz.

Bu itibarla bu mesele hiçbir şekilde siyasi tartışmaların, polemiklerin ya da farklı hesapların konusu yapılamaz. Burada asıl olan kız çocuklarının ve ailelerinin onuru, hakları, güvenliği ve adalete erişimidir. Bunları korumak ise hepimizin özellikle bizlerin temel vazgeçilmez sorumluluğudur. Aynı şekilde elinde bu konuya ilişkin olarak bugüne kadar komisyonumuza, Meclis'e ya da Meclis yönetimine ulaşmamış herhangi bir bilgi veya belge bulunan herkesin şunu bilmesini isteriz ki, bu tür bilgiler, dedikodu ya da söylenti şeklinde kamuoyuna taşınmamalı, doğrudan idareye ya da bizlere iletilmelidir. Komisyonumuz, ulaşacak her türlü somut bilgi ve belgeyi hukuk çerçevesinde ve büyük bir titizlikle değerlendirmeye hazırdır. Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz; TBMM'de tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

AKP ve MHP oylarıyla reddedilir kapatılır gene bu vaka

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunlara muhalefet taaa 2018 de bundan dolayı önerge vermiş Türkiye yüzyılında olayı örtbas etmek için reddetmişler yaparsa akmhp yapar

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Dünyaca ünlü müzenin başına gelmeyen kalmadı

Dünyaca ünlü müzenin başına gelmeyen kalmadı
title