Haberler

Süreç Komisyonu "Ortak Yazım Ekibi" Toplantısı Sona Erdi... Feti Yıldız: Görüşmeler Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi toplantısı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmelerin sürdüğünü ve en kısa zamanda sonuçlanacağını ifade etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi toplantısı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda biter" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi toplantısı sona erdi.

Ortak rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda biter" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor

Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti