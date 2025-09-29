TBMM'de Hukukçular Dinlenecek

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri ve hukukçular dinlenecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim 2025 Perşembe günü, saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyonun 13'üncü toplantısının birinci oturumunda; Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk konuşacak.