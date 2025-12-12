Haberler

TBMM'de Cinsel İstismar Soruşturması... Dört Kişi Daha Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili olarak dört kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Mağdur kız çocuğunun hamile kaldığı iddiaları ise yalanlandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma kapsamında dört kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık kaynakları, "mağdur kız çocuğunun hamile kaldığı ve ardından kürtaj olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

TBMM'de mesleki ve teknik lise öğrencisiyken stajyerlik yaptığı zaman Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını ifade eden D.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli dün "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturmadaki gelişmeleri açıkladı. Başsavcılık tarafından TBMM Genel Sekreterliği'nden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi ve "Mağdure D.K'nın ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olduğu anlaşılan diğer üç mağdurenin bugün Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alınmış, mağdurelere cinsel tacizde bulunan diğer dört şüphelinin de gözaltına alınarak kollukça savunmalarının alınıp mevcutlu olarak hazır edilmeleri istenmiştir" denildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Başsavcılık Kaynakları ANKA Haber Ajansı'na "mağdur kız çocuğunun hamile kaldığı ve ardından kürtaj olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

