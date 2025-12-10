TBMM'de Stajyer Kız Çocuklarının Cinsel İstismara Maruz Bırakıldığı İddiası... Derya Yanık: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Olarak Takip Edeceğiz

(ANKARA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Gazi Meclis çatısı altında böyle bir iddianın gündeme dahi gelmesi bizim için son derece üzüntü vericidir. Gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılması için idari ve adli soruşturmaların eksiksiz ve etkin şekilde yürütülmesini biz de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak yakından takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Bugün basına yansıyan ve Genel Kurul gündemimize de gelen Gazi Meclisimizin çatısı altında stajyer öğrencilerin taciz edildiği iddiaları hakkında TBMM Genel Sekreterliğimiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Gazi Meclis çatısı altında böyle bir iddianın gündeme dahi gelmesi bizim için son derece üzüntü vericidir. Gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılması için idari ve adli soruşturmaların eksiksiz ve etkin şekilde yürütülmesini biz de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak yakından takip edeceğiz.

Soruşturma sonucu ortaya çıkacak gerçek çerçevesinde, mağdur ya da mağdurların yanında olacağımızı; Gazi Meclisimizde bu ve benzeri herhangi bir çirkin eylemi asla kabul edemeyeceğimizi kamuoyumuzla paylaşmak isteriz."