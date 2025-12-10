Haberler

TBMM'de Stajyer Kız Çocuklarının Cinsel İstismara Maruz Bırakıldığı İddiası... Derya Yanık: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Olarak Takip Edeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz kalma iddiaları üzerine idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını ve gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılacağını açıkladı.

(ANKARA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Gazi Meclis çatısı altında böyle bir iddianın gündeme dahi gelmesi bizim için son derece üzüntü vericidir. Gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılması için idari ve adli soruşturmaların eksiksiz ve etkin şekilde yürütülmesini biz de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak yakından takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Bugün basına yansıyan ve Genel Kurul gündemimize de gelen Gazi Meclisimizin çatısı altında stajyer öğrencilerin taciz edildiği iddiaları hakkında TBMM Genel Sekreterliğimiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Gazi Meclis çatısı altında böyle bir iddianın gündeme dahi gelmesi bizim için son derece üzüntü vericidir. Gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılması için idari ve adli soruşturmaların eksiksiz ve etkin şekilde yürütülmesini biz de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak yakından takip edeceğiz.

Soruşturma sonucu ortaya çıkacak gerçek çerçevesinde, mağdur ya da mağdurların yanında olacağımızı; Gazi Meclisimizde bu ve benzeri herhangi bir çirkin eylemi asla kabul edemeyeceğimizi kamuoyumuzla paylaşmak isteriz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title