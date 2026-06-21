TBMM'de yoğun hafta: Torba yasa, yargı paketi ve grup toplantıları

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ak Parti'nin 12. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunması planlanıyor. TBMM'de, son üç haftadır olduğu gibi bu hafta da gözler CHP'nin grup toplantısında olacak.

TBMM'de bu hafta, Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun mesai devam decek.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti. TBMM'de geçen perşembe günü bu teklifin görüşmelerine ara verilip Suudi Arabistan'ın Türkiye'de enerji santralleri kurmasına ilişkin hükümetler arası anlaşmanın görüşmelerine geçilmiş, anlaşmanın oylanması sırasında muhalefet yoklama talep etmişti. Yoklama sırasında AK Partili 79 vekilin salonda olmadığı halde salondaymış gibi pusula gönderdiği belirtilmiş ve muhalefetin tepkisi üzerine oylamaya geçilemeden Genel Kurul kapatılmıştı. Bu hafta anlaşmanın Genel Kurul'da görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor.

Emniyet ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinin bu hafta tamamlanması halinde, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, görev süresi 25 Haziran'da sona erecek Sayıştaş Başkanı'nın yerine yeni başkan seçilmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta yapılan seçimde, mevcut Başkan Metin Yener'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık aday olarak belirlenmişti.

ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDA EĞİTİMLE İLGİLİ KURULUŞLAR SUNUM YAPACAK

TBMM'de bu hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan komisyonda, Türk Eğitim Derneği (TEDMEM), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı temsilcileri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, bu hafta Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarına olumlu yönde cevap veren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri dinlenecek.

AK PARTİ 12. YARGI PAKETİNİ SUNMAYA HAZIRLANIYOR

Ak Parti, hazırlıkları uzun süredir devam eden 12. Yargı Paketi'ni bu hafta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.

Teklifte, ağırlıklı olarak "yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik" düzenlemeler öngörülüyor. Bu kapsamda davaların daha kısa sürece sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarında ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla yapılabilmesi, Yargıtay tarafından, bölge adliye mahkemeleri hariç, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceğine yönelik hükümlerin yer alması planlanıyor. Duruşmalar arası sürenin 3 aydan fazla olmaması hedefleniyor.

Pakette Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelere ilişkin maddelerin yer alması planlanıyor. Bu düzenlemeler arasında, kanuni faiz oranının yüzde 24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının yüzde 80'ine karşılık gelen yüzde 31 üzerinden belirlenmesi; iki duruşma arasındaki sürenin en fazla üç ay olması; kaçak sanığa bizzat mahkemede hazır bulunması kaydıyla yargılamanın yenilenmesini talep etme hakkı; suç soruşturması kapsamında ilgililerden alınan kan, saç, tırnak gibi örneklerin sonuçlarının ne kadar süreyle saklanacağı ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek eğitim ve sınavlarla ilgili hükümler bulunuyor.

Pakette kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, hesaplarını başkanlarına kullandıran ancak farkında olmadan dolandırılanlara düzenlemenin yer alması bekleniyor. Bu durumdakilere "nitelikli dolandırıcılık" yerine yeni suç tanımı yapılması planlanıyor.

GRUP TOPLANTILARI

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

TBMM'de, mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle son üç haftadır olduğu gibi bu hafta da gözler CHP'nin grup toplantısında olacak. CHP grup toplantısı geçen hafta yapılmamıştı. CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, bu hafta salı günü grup toplantısının gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşacak.

Kaynak: ANKA