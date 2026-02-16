Haberler

TBMM'de Stajyer Kız Öğrencilere Cinsel İstismar Davası… Üç Sanık Yeniden Tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'da TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü yeniden tutuklandı. Başsavcılığın itirazı sonrası mahkeme, sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü yeniden tutuklandı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararlarına itiraz ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bir üst mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul ederek, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu'nun yeniden tutuklanmasına karar verdi. Üç sanığın yeniden tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
