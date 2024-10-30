Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Kaza Geçirdi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Kaza Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sırasında düşerek ayak tarak kemiğini kıran TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorlar, 1-2 hafta istirahat etmesini tavsiye etti.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sırasında geçirdiği bir kaza nedeniyle ayak tarak kemiği kırıldı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de dün akşam katıldığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sırasında bir kaza geçirdi. Yürüyüşte düşen Biçer Karaca, ayak tarak kemiğini kırdı.

Kaza geçiren Biçer Karaca'ya hızla müdahale edilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorlar, Biçer Karaca'ya 1-2 hafta istihrahat etmesini önerdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gülizar Biçer Karaca Cumhuriyet Bayramı Politika Sağlık Güncel Kaza

Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 30 Ekim EXXEN spor canlı izle Feyenoord Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aslıhan And kimdir? Fazıl Say Aslıhan And evlenecek mi? Rusya Google ceza mı verdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.