TBMM Başkanvekili Bingöl'den Yasin Öztürk'e Kınama Cezası

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TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk'ün Meclis'te sergilediği fiziki şiddeti ima eden tutum nedeniyle kınama cezası verildiğini açıkladı. Bingöl, bu davranışın TBMM'nin saygınlığına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, İyi Parti Denizli Milletvekili ve Katip Üye Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesine ilişkin, "Fiziki şiddeti ima eden bu davranış, Meclis çatısı altında ve özellikle Meclis divanında asla mazur görülemez. Bu tutum yalnızca şahsıma yöneltilmiş bir saygısızlık değildir. Meclis Başkanvekilliği makamına ve TBMM'nin saygınlığına yöneltilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Divan Katip üyesi Yasin Öztürk'ün TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün masasına vurması ve ardından "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle" sözleri üzerine kınama cezası verildi.

Bingöl yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öztürk'ün davranışının Meclis'in yerleşik teamüllerine, içtüzük hükümlerine ve demokratik temsil ahlakına aykırı olduğunu ifade etti.

Fiziki şiddeti ima eden bu tutumun Meclis çatısı altında asla mazur görülemeyeceğini belirten Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu yönettiğim oturumda, Divan'da bulunan Katip Üye Yasin Öztürk'ün Meclis kürsüsünde masaya vurmak suretiyle şahsıma yönelik sergilediği fevri ve provokatif tutum; Meclis'in yerleşik teamüllerine, içtüzük hükümlerine ve demokratik temsil ahlakına açıkça aykırıdır. Fiziki şiddeti ima eden bu davranış, Meclis çatısı altında ve özellikle Meclis divanında asla mazur görülemez. Bu tutum yalnızca şahsıma yöneltilmiş bir saygısızlık değildir. Meclis Başkanvekilliği makamına ve TBMM'nin saygınlığına yöneltilmiştir.

TBMM Başkanvekili olarak görevim Başkanlık makamını Cumhuriyetin temel değerlerine, laikliğe ve demokrasiye bağlı kalarak Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde ve tarafsızlık ilkesiyle temsil etmektir.

'Fiziki şiddete meyleden tutumlara hoşgörüyle yaklaşılması mümkün değildir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelligahıdır. Her görüşün özgürce ifade edilebildiği, her düşüncenin meşruiyet zemininde müzakere edilebildiği yüce bir demokratik çatıdır. Ancak hiçbir durumda, fiziki şiddete meyleden, tehditkar ya da nezaketsiz tutumlara hoşgörüyle yaklaşılması mümkün değildir.

TBMM'nin tarihsel vakarını ve demokratik işleyişini korumak, her bir milletvekilinin asli sorumluluğudur. Bu çerçevede, söz konusu davranışla ilgili gerekli içtüzüksel adım atılmış, Sayın Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Kaynak: ANKA / Güncel
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