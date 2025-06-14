TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri Seçimi Sonuçlandı

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TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçimlerin sonuçları resmi olarak yayımlandı. AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'den milletvekilleri çeşitli görevlere seçildi.

(ANKARA) - TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 12 Haziran 2025 tarihli 96'ncı Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan TBMM Başkanvekili seçildi.

Katip üye olarak ise AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar; İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici görev aldı.

Seçim sonucunda TBMM İdare Amirliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı; MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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