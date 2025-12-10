Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tv'nin 31. Yıldönümünü Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM TV'nin 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla televizyonun personeliyle bir araya geldi ve kutlama programına katıldı. Kurtulmuş, Meclis TV'nin demokrasiye katkısını vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM TV'yi ziyaret etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Televizyonunda gerçekleştirilen kutlama programına katıldı, personelle bir araya geldi. Meclis Televizyonunda görev yapan personelle birlikte pasta kesen Kurtulmuş, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurutulmuş, Meclis Televizyonuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yayımladığı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın önde gelen parlamento kanallarından olan TBMM TV'nin 31'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meclis televizyonunda görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Demokrasimizin kalbi olan Gazi Meclisimizde yürütülen yasama faaliyetlerini ve çalışmalarını aziz milletimize en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmak için büyük bir fedakarlıkla görev yapan TBMM TV ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Televizyonun kuruluş yıl dönümü programına AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Meclis Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, Meclis Üst düzey yöneticileri ve Meclis Televizyonu personeli katıldı.

