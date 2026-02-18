Numan Kurtulmuş: Ramazan-I Şerif'in Aziz Milletimize ve Tüm İnsanlığa Barış, Bereket ve Umut Getirmesini Diliyorum

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayına ilişkin, "Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla; Cenab-ı Allah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum" ifadeleri kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında Ramazan ayına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla; Cenab-ı Allah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Oruçlarımız ve dualarımız kabul, Ramazanımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA