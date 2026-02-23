TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süreç Komisyonuna Katılan Siyasi Partileri Ziyaret Edecek

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın ve çarşamba günü, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına katılan siyasi partilerin TBMM'deki gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş'un, teşekkür ederek hazırlanan ve komisyonda kabul edilen ortak raporu elden ileteceği öğrenildi.

TBMM Başkanlığı'ndan verilen bilgi notuna göre, Numan Kurtulmuş yarın ve çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü de saat 15.00'te Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirecek.

Numan Kurtulmuş'un ziyaretleri sırasında partilere, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda çalışmalara yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür ederek, komisyonda kabul edilen ortak raporu elden ileteceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA