Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu Üyeleriyle İftarda Buluştu

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle iftar programında buluştu.

