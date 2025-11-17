TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AGİT PA Başkanı ile Bir Araya Geldi

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pere Joan Pons ile bir araya geldi.

