TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Nevruz' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'na ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Nevruz; toprağın uyanışını, gökyüzünün aydınlanışını müjdeler. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu kadim bayram, ortak hafızamızın ve birliğimizin en güzel yansımasıdır. Nevruz Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

