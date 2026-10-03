TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi vefatı nedeniyle andı

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, " İnsan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kuçuradi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

" Felsefe ve insan hakları alanında ülkemizin yetiştirdiği müstesna isimlerden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. İnsan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kuçuradi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı. Kıymetli bilim insanı Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA