TBMM Başkanı Kurtulmuş, Partileri Ziyaret Edecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Partileri Ziyaret Edecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifinin gündeme gelmesinden önce AK Parti ve CHP'yi ziyaret edecek.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Mayıs Cuma günü AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ni Meclis'teki gruplarında ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce 30 Mayıs Cuma günü AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ni Meclis'teki gruplarında ziyaret edecek.

Kurtulmuş dün de MHP'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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