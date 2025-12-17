TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Grup Koordinatörleriyle Görüşecek

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 16.00'da Başkanlık makamında, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan partilerin koordinatörleriyle bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş grup koordinatörleriyle, komisyonun çalışmalarıyla ilgili gelinen noktayı ve ortak nihai raporun nasıl hazırlanacağına ilişkin istişarede bulunması bekleniyor.

Çalışma süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, süreçle ilgili tarafların dinlenmesi tamamlanmış, komisyonda temsil edilen partilerden görüş ve önerilerinin yer alacağı raporlar istenmişti. AK Parti, CHP ve Yeni Yol grubu henüz komisyon için raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmadı.