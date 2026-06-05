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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Kralı Carl Xvı. Gustaf ile Bir Araya Geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu İsveç'te Kral Carl XVI. Gustaf ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmenin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmesini temenni etti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu İsveç'te Kral Carl XVI. Gustaf tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te, Kral Carl XVI. Gustaf ile görüştü. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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