TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun diledi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı