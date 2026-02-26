Haberler

Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (Icyf) Başkanı Taha Ayhan'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ı makamında kabul etti. Ayhan, Gazze'deki insan hakları ihlalleri hakkında hazırlanan Gazze Mahkemesi Nihai Kararı'nı Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ı makamında kabul etti. Kabulde, Ayhan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ağır insan hakları ihlallerine ve soykırım suçlarına ilişkin hazırlanan Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) Nihai Kararı'nı Kurtulmuş'a takdim etti.

Ayhan, Gazze Mahkemesi Vicdan Jürisi tarafından hazırlanan ve 26 Ekim 2025'te İstanbul'da açıklanan "Nihai Karar" hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

