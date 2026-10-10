TBMM Başkanı Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyetinin ilk hedefinin Anadolu'nun yoksul, fakir insanlarının okumasını temin etmek, Türkiye'de dini ve hayri faaliyetlerin önünü açmak olduğunu ifade ederek, "Şundan eminim ki neyi hedefledilerse Allah'ın izniyle hepsi gerçekleşti, Allah'a binlerce şükür. İnancı olan nesiller yetişsin, bunların içinden avukatlar, doktorlar, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları olsun istediler. Allah onların duasını kabul etti ve Türkiye bugün bu noktaya geldi." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuştu.

İlim Yayma Cemiyetinin 75 yıllık fevkalade büyük başarı öyküsüne şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, burada hizmet eden isimleri saygıyla, şükranla ve rahmetle yad etti.

Kurtulmuş, İlim Yayma camiasının Türkiye tarihinde sivil toplum bakımından büyük bir başarı öyküsü olduğuna dikkati çekerek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin sivil toplum faaliyetleri arasında en öne çıkan, en kökleşmiş, toplumda en fazla yaygınlığa sahip olan nadir sivil toplum kuruluşlarından birisidir. İlim Yayma Cemiyetinin bugüne kadar gelmesindeki en önemli özelliklerinden birisi kelimenin tam anlamıyla sivil olmasıdır. En zor şartlarda, en zor dönemlerde fevkalade güçlü bir şekilde bu sivil özelliğini korumuştur." diye konuştu.

Bu cemiyetin Türkiye'nin ana omurgasını oluşturan geniş muhafazakar kitlelerin temsil edildiği bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu özelliği dolayısıyla cemiyetin büyük bir güven halkasını da etrafında oluşturduğunun altını çizdi.

Sivil oluşunun yanında İlim Yayma Cemiyetinin geniş imkanlar ve rahat ortamlarda gelişip bugüne kadar gelmediğine işaret eden Kurtulmuş, geçmişte hizmet eden ve programın açılışında zikredilen isimlerin neredeyse tamamını merhum babası dolayısıyla tanıdığını, onların ihlası, dayanışması olmasaydı cemiyetin bugün sahip olduğu toplumsal güce ulaşamayacağını ifade etti.

İlim Yayma Cemiyetinin eski başkanlarından Vehbi Bilimer'i de rahmetle anan Kurtulmuş, 1960 darbesi döneminde onun cesaretli tutumunu gösteren bir anısını aktardı.

Kurtulmuş, "Cesur adamların sayesinde bu mücadele, imam hatip meselesi ve İlim Yayma davası bugünlere kadar geldi. Allah'a binlerce şükür." ifadelerini kullandı.

"Allah onların duasını kabul etti"

Davaya hizmet veren isimlerin tamamının adanmış insanlar olduğunu belirten Kurtulmuş, bu kişilerin İlim Yayma davası için ya vakitlerini ya fikirlerini ya paralarını ya da dünyaya ait neye sahiplerse onları vakfettiklerini söyledi.

İsmi bilinen ya da bilinmeyenlerin çabaları sonucu İlim Yayma davasının bu noktalara geldiğinden bahseden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İlk başlangıçta hiç şüphesiz temel hedef Anadolu'nun yoksul, fakir insanlarının okumasını temin etmek, Türkiye'de dini ve hayri faaliyetlerin önünü açmaktı. Şundan eminim ki neyi hedefledilerse Allah'ın izniyle hepsi gerçekleşti, Allah'a binlerce şükür. İnancı olan nesiller yetişsin, bunların içinden avukatlar, doktorlar, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları olsun istediler. Allah onların duasını kabul etti ve Türkiye bugün bu noktaya geldi. Onun için İlim Yaymanın 75 yıllık genel tarihini özetlersek Türkiye'de yaygın bir dua vardır: 'Allah hayırları fethede, şerleri defede.' İlim Yayma camiası, şerleri defeden, hayırları fetheden bir camiadır. Hayırlı, mübarek olsun. Cenabıallah nice 75 yıllara ulaşmayı nasip etsin."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, başta kendisi olmak üzere herkese önemli bir ikazda bulunmak istediğini anlattı.

"Şimdi önümüzde yepyeni bir yol, daha zor bir yol var"

Onların işinin çok zor olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Yokluk ve kıtlık zamanlarında, zorluk ortamlarında nice mücadelelerle bu işi buraya getirdiler. Şimdi bizim önümüzde yepyeni bir yol, daha zor bir yol var. Varlık içindeyiz ama sınamalarımızın, sorumluluklarımızın daha büyük olduğunu görüyoruz. Allah bu sorumlulukları yerine getirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyetinin sadece Türkiye'nin cemiyeti değil, ümmetin ve insanlığın cemiyeti olduğunu, insanlığın faydasına olacak faaliyetleri gelecek nesillerle gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA