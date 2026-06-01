Kurtulmuş, Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini Ziyaret Etti

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretleri kapsamında bulunduğu Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti. Kurtulmuş, Tatar Türkleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaretlerimiz dolayısıyla bulunduğumuz Helsinki'de, Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret ettik. Bir asrı aşkın süredir kimliklerini, inançlarını ve kültürel miraslarını muhafaza eden Tatar Türkleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, Türkiye ile aralarındaki gönül bağlarının güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA