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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 4 Mart'ta Abidjan'da düzenlenen 18'inci konferansından bu yana Filistin meselesi ve bölgedeki sorunların giderek kötüleştiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında 50 binin üzerinde Filistinlinin şehit olduğunu aktaran Kurtulmuş, (İsrail Başbakanı Binyamin) "Netanyahu ve çetesinin", savaşı Lübnan, Suriye ve İran'a yaymak için harekete geçtiğini ifade etti.

İsrail'in bölgedeki bu saldırılarının bütün dünyanın problemi haline geldiğini, "Netanyahu ve çetesi" durdurulamazsa dünyada hiçbir zalim gücün durulmasının mümkün olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, bu anlamda bütün İslam ülkelerinin çok daha yakın çalışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında güzel ilişkiler bulunduğunu ve bunların gelişme potansiyeli gösterdiğini kaydeden Kurtulmuş, mesafeler uzak olsa da Fildişi Sahili halkıyla Türk halkının kardeşliğinin güçlü olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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