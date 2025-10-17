Haberler

TBB ve Göç İdaresi, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek, yabancıların haklarının korunması ve avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik ortak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök beraberindeki heyetle Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığı ile TBB arasında 4 Eylül'de imzalanan protokolle, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi ve avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülüyor.

Program kapsamında, TBB Başkanı Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Kök'ün de aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından heyet, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne geçerek merkezin fiziki koşulları, yabancılara sunulan hizmetler ve personele yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
