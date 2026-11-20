(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), İzmir merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı avukattan dördünün tutuklanmasına tepki göstererek, sürecin savunma hakkını ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığını zedelediğini belirtti. TBB, tutuklanan avukatların temel haklarının korunması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üye ve yöneticilerinin de bulunduğu altı avukattan dördünün tutuklanmasına tepki gösterdi. TBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 17 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alınan, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üye ve yöneticilerinin de bulunduğu altı avukattan dördü hakkında 19 Kasım 2026 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma sürecinde; çağrıldıklarında ifade vermeye gelecekleri bilinen kişilere yönelik gözaltı tedbirine başvurulması, avukatlar hakkında uygulanması gereken özel soruşturma usullerine uyulmaması, müdafi ile görüşme ve soruşturma dosyasını inceleme haklarının kısıtlanması, savunma hakkının etkin kullanımını engelleyen ve adil yargılanma hakkı bakımından ciddi ihlal riski doğuran uygulamalardır.

Av. Veysi Çetin, Av. Yemen Cankan, Av. Erdoğan Akdoğdu ve Av. Bahattin Özdemir hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ortaya konulmadan ve tutuklama nedenleri kişiselleştirilmiş gerekçelerle açıklanmadan ölçüsüz şekilde tutuklama tedbirine başvurulması ise kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bakımından ciddi hukuki sorunlar doğurmaktadır. Yaşanan süreç, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve mesleki faaliyetlerin korunmasına ilişkin güvenceler bakımından da kaygı vericidir. Avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden, kamu hizmeti niteliğinde bir meslektir. Avukatların meslekleri gereği yürüttükleri hukuki yardım, savunma, müvekkilleriyle görüşme, hukuki başvuru ve mesleki diğer faaliyetlerinin, salt bu faaliyetlerin niteliğinden hareketle örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmesi ve suç isnadına dayanak yapılması kabul edilemez.

Bir avukatın mesleki faaliyetleri ile kendisine isnat edilen suç teşkil ettiği ileri sürülen eylemler arasında açık, somut ve hukuken yeterli bir ayrım yapılması, avukatların görevlerini herhangi bir baskı veya müdahale endişesi taşımadan yerine getirebilmeleri açısından zorunludur. Savunmanın bağımsızlığı, yalnızca avukatların mesleki bir güvencesi değil, aynı zamanda adil yargılanma hakkının ve demokratik hukuk devletinin temel koşullarından biridir. Avukatların mesleki faaliyetlerini yürütürken soruşturma ve kovuşturma baskısı altında kalabilecekleri yönünde bir algının oluşması, toplumun adalete erişim ve savunma hakkına dair inancını da olumsuz etkiler.

Türkiye Barolar Birliği olarak, gözaltı sürecinin başlangıcından itibaren yakından takip ettiğimiz bu süreçte; avukatlık faaliyetlerinin suç isnadına dayanak yapılmasına, savunma hakkının kısıtlanmasına ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığını zedeleyen uygulamalara karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Meslektaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin, savunmanın bağımsızlığının, avukatlık mesleğinin güvencelerinin ve hukukun üstünlüğünün korunması amacıyla sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA