Haberler

TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" Bildirisine İmza Atanların İfadeye Çağrılmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine imza atan kişilerin ifadeye çağrılmasına sert tepki gösterdi. Sağkan, Cumhuriyet'in temel niteliklerini savunmanın her yurttaşın görevi olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine imza atan kişilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi. Sağkan, "Cumhuriyet'in temel niteliklerini hatırlatmak, korumak ve Anayasa'yı savunmak suç olmadığı gibi her bir yurttaşın asli görevidir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağkan, söz konusu uygulamanın anayasal devlet anlayışına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Laikliği savunan bir bildiriye imza attıkları için insanların ifadeye çağrılması basite indirgenecek bir hukuka aykırılık değildir. Anayasal devlet anlayışından laiklik ilkesinin çıkartılmasının yargı makamları tarafından ilan edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin temel niteliklerine dikkat çeken Sağkan, laiklik ilkesinin Anayasa'nın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin temel niteliklerini hatırlatmak, korumak ve Anayasa'yı savunmak suç olmadığı gibi her bir yurttaşın asli görevidir" dedi.

Kaynak: ANKA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran medyası: Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti

İran medyası duyurdu: Gelini ve damadı öldürüldü, kendisi ise...
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı