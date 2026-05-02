TBB Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı adaylarından Seçer 446, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel ise 311 oy aldı TBB BAŞKANI SEÇİLEN VAHAP SEÇER'İN KONUŞMASI EKLENDİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

Meclis toplantısının Divan Başkanlığını Meclis 1. Başkan Vekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan'da katip üye olarak görev aldı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve sonrasında seçime geçildi.

Seçimde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TBB başkanlığı için aday oldu.

864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde yapılan seçimde, 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer TBB Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.

Seçer'den teşekkür konuşması

Oylama sonrası yaptığı konuşmada, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyen Seçer, "Ben ve arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımıza mahcup olmamak için adalet, hakkaniyet duygusunu ön plana alarak, yardımlaşmayı her zaman parti farkı gözetmeksizin öne alarak belediyelerimizin, beldelerine hizmet etmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçer, TBB'nin, tüm belediye başkanlarının destekçisi olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik paylaşımı

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Palayla hırsızı adeta biçti