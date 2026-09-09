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Taziye ziyareti dönüşü kaza: aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

Taziye ziyareti dönüşü kaza: aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı
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CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİŞanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, taziye dönüşü hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Levent Çerçi (41), eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi’nin (12) cenazeleri, otopsi işlemleri...

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, taziye dönüşü hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Levent Çerçi (41), eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi'nin (12) cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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