Tayvan lideri Lai: "Tayvanlıların dünyayla ilişki kurmaya hakkı var"

Tayvan lideri Lai Ching-te, hava sahası engelleri nedeniyle önce ertelenen, ardından önceden duyurulmadan sürpriz şekilde gerçekleşen Esvatini ziyaretinden sonra, Tayvanlıların dünyayla ilişki kurmaya hakkı olduğunu belirtti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Lai, 2-5 Mayıs tarihlerinde Doğu Afrika ülkesi Esvatini'ye yaptığı ziyaretten dönüşte, Taipei'deki Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Engellemelere ve ertelemeye rağmen yaptığı ziyaretin Tayvan halkının uluslararası topluma ulaşma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirten Lai, "Tayvan dünyaya aittir, Tayvanlılar dünya vatandaşlarıdır. Tayvanlıların dünyayla ilişki kurmaya hakkı var." ifadelerini kullandı.

Lai, Tayvan'ın istikrarlı ve sorumlu bir tutumla küresel arenaya katkılarını ve katılımını sürdüreceğini vurguladı.

Ziyaret, hava sahası engelleri nedeniyle ertelenmişti

Tayvan'ın lideri Lai'nin, daha önce 22 Nisan'da Esvatini'ye yapmayı planladığı ziyaret, onu ve heyetini taşıyacak charter uçağının uçuş güzergahındaki Seyşeller, Mauritius ve Madagaskar'ın hava sahası uçuş izinlerini aniden geri çekmesi nedeniyle ertelenmişti.

Tayvan otoriteleri, söz konusu ülkelerin davranışında Çin'in ekonomik zorlama dahil yaptığı baskıların etkili olduğunu ileri sürmüştü.

Lai'nin ikinci yurt dışı ziyareti

Lai'nin, Afrika kıtasında Tayvan'ı tanıyan tek ülke olan Esvatini'ye yaptığı ziyaret, Mayıs 2024'te göreve gelmesinden bu yana ikinci yurt dışı ziyareti oldu.

Tayvan lideri, Aralık 2024'te Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaret etmiş, bu ziyaretlerde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarını geçiş durağı olarak kullanmıştı.

Tayvan'ı BM üyesi 11 ülke tanıyor

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren 11 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke bulunuyor. Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.

BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.