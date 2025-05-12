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Tayvan, HIMARS Roket Sistemi'ni İlk Kez Kullandı

Tayvan, HIMARS Roket Sistemi'ni İlk Kez Kullandı
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi'ni (HIMARS) ilk kez tatbikat sırasında ateşledi. Tatbikatta toplam 33 roket fırlatıldı ve ABD'li tedarikçi şirketin personeli de tatbikatta hazır bulundu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın, ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi'ni (HIMARS) ilk kez kullandığı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın güneyinde Pingtung ilindeki 58. Topçu Komutanlığının düzenlediği tatbikatta HIMARS ateşlendi.

Toplam 33 roketin ateşlendiği tatbikatta, 11 fırlatma aracı 3'er fırlatış yaptı.

Birliğin Komutan Yardımcısı Albay Ho Chih-chung, herhangi teknik sorun çıkması ihtimaline karşı ABD'li tedarikçi şirketin personelinin de tatbikat sırasında üste hazır bulunduğunu belirtti.

Tayvan, ABD'den 29 adet roket platformu sipariş etmişti. Bunlardan 11'i 2024 yılında teslim edilmiş, kalan 18 platformun ise planlanan teslimat tarihi olan 2027'den önce, 2026'da teslim edileceği bildirilmişti.

Çin- Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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