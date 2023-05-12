- Tayvan'da mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı

TAİPEİ - Tayvan açıklarında tekneleri alev alan 6 balıkçı, helikopterlerle düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Tayvan'ın 180 kilometre kuzeydoğusunda 1'i Tayvanlı, 5'i Endonezyalı 6 balıkçının bulunduğu tekne, dün yerel saatle 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şişme botla tekneden ayrılan balıkçılar, yardım çağrısında bulundu. Helikopterle kısa sürede olay yerine ulaşan Tayvan Hava İndirme Hizmet Birliği (NASC), balıkçıları halatla çekerek kurtardı.

NASC tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı, balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, yangın söndürme gemisiyle müdahale edilen teknenin yanarak battığı kaydedildi.