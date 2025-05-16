Tayvan'da Havalimanında Servis Otobüsü Kazası: 32 Yaralı

Tayvan'da Havalimanında Servis Otobüsü Kazası: 32 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'ın Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda bir servis otobüsünün duvara çarpması sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 22 yabancı yolcu bulunuyor. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Tayvan'da Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşıyan servis otobüsünün duvara çarpması sonucu 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havalimanında taşıma hizmetleri veren Kuo-kuang Motor Transport şirketine bağlı servis otobüsü gece saatlerinde kaza yaptı.

Havalimanı'nın 1. Terminali yakınında duvara çarpan otobüsteki 22'si yabancı 32 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

11 Güney Koreli, 4 Japon, 4 Myanmarlı, 2 Fransız, 1 Malezyalı ve 9 Tayvanlı yolcu ile şoförün hastanede tedavi edildiği kaydedildi.

İlk incelemelerde araçta bir kusur tespit edilemezken, kazanın fren arızası veya dönüş hatasından kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
'Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt

Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı çok büyük

Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı inanılmaz
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.