Tayvan'da Havalimanında Servis Otobüsü Kazası: 32 Yaralı
Tayvan'ın Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda bir servis otobüsünün duvara çarpması sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 22 yabancı yolcu bulunuyor. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.
Tayvan'da Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşıyan servis otobüsünün duvara çarpması sonucu 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havalimanında taşıma hizmetleri veren Kuo-kuang Motor Transport şirketine bağlı servis otobüsü gece saatlerinde kaza yaptı.
Havalimanı'nın 1. Terminali yakınında duvara çarpan otobüsteki 22'si yabancı 32 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
11 Güney Koreli, 4 Japon, 4 Myanmarlı, 2 Fransız, 1 Malezyalı ve 9 Tayvanlı yolcu ile şoförün hastanede tedavi edildiği kaydedildi.
İlk incelemelerde araçta bir kusur tespit edilemezken, kazanın fren arızası veya dönüş hatasından kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.