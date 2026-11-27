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Çin'e ait askeri hava araçlarının, ülkenin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde gün içinde 30 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, aralarında savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları, İHA'lar ve helikopterlerin bulunduğu askeri hava araçlarının sabah saatlerinden bu yana Tayvan Adası'nın çevresinde 30 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, uçuşlardan 26'sının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Uçuşların Çin'in Batı Pasifik'te müşterek hava-deniz talimi ve uzun mesafe uçuş eğitimi kapsamında yapıldığının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA