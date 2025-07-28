Tayland ve Kamboçya Heyetleri Ateşkes İçin Malezya'nın Putrajaya Kentinde Bir Araya Geldi
PUTRAJAYA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Kamboçya heyetleri Malezya'nın Putrajaya kentindeki başbakanlık konutunda iki ülke arasındaki ateşkes görüşmelerine başladı, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
PUTRAJAYA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Kamboçya heyetleri Malezya'nın Putrajaya kentindeki başbakanlık konutunda iki ülke arasındaki ateşkes görüşmelerine başladı, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel