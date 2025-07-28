Tayland ve Kamboçya Heyetleri Ateşkes İçin Malezya'nın Putrajaya Kentinde Bir Araya Geldi

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PUTRAJAYA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Kamboçya heyetleri Malezya'nın Putrajaya kentindeki başbakanlık konutunda iki ülke arasındaki ateşkes görüşmelerine başladı, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

PUTRAJAYA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Kamboçya heyetleri Malezya'nın Putrajaya kentindeki başbakanlık konutunda iki ülke arasındaki ateşkes görüşmelerine başladı, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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