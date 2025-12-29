Tayland ve Kamboçya heyetleri ateşkesin ardından Çin'de bir araya geldi

Tayland ve Kamboçya, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır hattında yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik varılan ateşkesin ardından, Çin arabuluculuğunda görüşmeler yürüttü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuang Ketkeow ve Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn başkanlığındaki heyetler, Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Yüşi ilinde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen, iki ülkenin askeri yetkililerinin de görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, iki ülke arasında varılan ateşkesin barış yolunda atılmış önemli bir adım olduğu vurgulanırken, tarafların, sonraki adımlarda, ateşkesin güçlendirilmesi ve etkin şekilde uygulanması, iki ülke arasında normal ilişkilerin yeniden kurulması, karşılıklı güvenin yeniden inşa edilmesi ve bölgesel barışı ve istikrarı koruması gerektiği belirtildi.

Üç ülke, ateşkesin uygulanması amacıyla oluşturulan Ortak Sınır Komisyonunu destelediklerini ifade ederken Çin, sınırda insani amaçlı mayın temizliği için Tayland ve Kamboçya'ya yardım etmeyi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ateşkesi izleme misyonunun faaliyetlerine destek olmayı taahhüt etti.

Pekin yönetimi, ayrıca iki ülke çatışma nedeniyle yerlerinden edilen kişilere insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Çin'in arabuluculuğu ve Yünnan görüşmeleri

Pekin yönetimi, Tayland ile Kamboçya arasında sınır anlaşmazlığından kaynaklanan çatışmaların durdurulması için 18 Aralık'ta arabuluculuk girişimi başlatmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Tayland ve Kamboçyalı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Çin'in Asya İşleri Özel Temsilcisi Dıng Şicün, taraflar arasında mekik diplomasisi yürütmek üzere görevlendirilmişti.

27 Aralık'ta ateşkese vardıklarını ilan eden taraflar, Çin'in davetiyle Yünnan eyaletinin Yüşi ilinde görüşmelere başlamıştı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı ASEAN toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.