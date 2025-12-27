Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından ateşkes ilan etti

Tayland ve Kamboçya'nın uzun süredir devam eden sınır çatışmalarının ardından ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ile Genel Sınır Komitesi (GBC) kapsamında bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede imzalanan "Ortak Bildiri" kapsamında, iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Tarafların mevcut askeri konuşlandırmalarını daha fazla hareket olmadan muhafaza etmeyi kabul ettiği bildiride, çatışmalardan etkilenen sınır bölgelerindeki sivillerin evlerine en kısa sürede dönmesine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Bildiride ayrıca, ateşkesin 72 saat boyunca sürdürülmesinin ardından 18 Kamboçyalı askerin ülkelerine iade edileceği belirtildi.

Buna göre tarafların, kalıcı barışın sağlanması için en kısa sürede "Ortak Sınır Komisyonu"na başvurmayı ve mevcut anlaşmalar kapsamında sınır çalışmalarına yeniden başlamayı kabul ettiği kaydedildi.

"Tayland toprak bütünlüğünü sağladı"

Bangkok Post'un haberine göre Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Tayland ordusunun tüm bölgelerde "toprak bütünlüğünü" sağladığı değerlendirmesinde bulunarak tüm sürecin hem ordu hem de hükümet amaçları doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek "Çatışmanın durdurulması kararı, her şeyden önce sivillerin çıkarları için itidal gösterilmesi konusundaki ortak anlayışın yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Bangkok Post'un haberinde ise iki ülke Dışişleri Bakanlarının 28 ve 29 Aralık'ta Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde Çinli mevkidaşları Vang Yi ile bir araya geleceği ifadesi yer aldı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerlerinden edilmişti.

Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

İki ülke arasında süren sınır gerilimini sona erdirmeyi amaçlayan 22 Aralık'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.