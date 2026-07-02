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Tayland, Kabin Görevlisinin Bagajında Uyuşturucu Bulunmasının Ardından Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Tayland, Kabin Görevlisinin Bagajında Uyuşturucu Bulunmasının Ardından Güvenlik Önlemlerini Artırdı
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Tayland, bir kabin görevlisinin valizinde uyuşturucu bulunmasının ardından havayolu mürettebatına yönelik kontrolleri artırma kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı, sivil havacılık otoritesine daha sıkı önlemler talimatı verdi.

BANGKOK, 2 Temmuz (Xinhua) -- Tayland, valizinde uyuşturucu bulunan bir kabin görevlisinin Avustralya'da tutuklanmasının ardından havayolu mürettebatına yönelik daha sıkı kontroller yapılması talimatı verdi.

Tayland Hükümet Sözcü Yardımcısı Lalida Periswiwatana perşembe günü yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanlığı'nın Tayland Sivil Havacılık Otoritesi'ne havayolu şirketleri, havalimanları, gümrük ve uyuşturucuyla mücadele kurumlarıyla koordinasyon içinde daha sıkı önlemler alması talimatını verdiğini söyledi.

Lalida yeni önlemlerin kabin ekibinin taşıdığı eşyalara yönelik daha sıkı kontrolleri, kurumlar arası istihbarat paylaşımının iyileştirilmesini ve risk tespitinde koordinasyonun güçlendirilmesini içereceğini, bununla birlikte yolcu hizmetlerinin aksamasının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Sözcü, "Hükümet, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve uluslararası düzeyde kabul görmüş güvenlik standartlarını korumak amacıyla ilgili tüm kurumların işbirliğiyle havacılık güvenlik önlemlerini güçlendirmeye devam edecek" dedi.

25 Haziran'da Tayland'dan Melbourne'e yapılan uçuşun ardından Avustralyalı yetkililer, Taylandlı kabin görevlisinin bagajında uyuşturucu bulmuş ve görevliyi gözaltına almıştı. Olayla ilgili adli sürecin Avustralya'da devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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