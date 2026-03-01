Tayland: Ortadoğu'daki Gelişmeleri Büyük Endişeyle Takip Ediyoruz

Haberler

Güncelleme:
Tayland Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, tüm taraflara diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu ve seyahat uyarısında bulundu.

BANGKOK, 1 Mart (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip ettiklerini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve masum sivilleri etkileyen çatışmaların daha da kötüleşmesini önlemeye çağırıyor ve diyalog ile diplomasinin aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık yayımladığı ayrı bir açıklamada ise Ortadoğu'daki gergin durum ve sivilleri etkileyen çatışmaların tırmanma ve yayılma ihtimali göz önüne alınarak, acil işi olmayan Tayland vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua
