Albüm: Tayland-Kamboçya Sınırında Gerilim Yeniden Tırmanıyor

PREAH VİHEAR, 8 Aralık (Xinhua) -- Tayland Ordusu pazartesi günü, Kamboçya'nın düzenlediği ve 2 askerin hayatını kaybettiği ve 4 askerin yaralandığı saldırılara yanıt olarak savaş uçakları konuşlandırdığını açıkladı. Kamboçya Savunma Sözcüsü ise Tayland askerlerinin pazartesi günü üst üste ikinci gün Kamboçya Silahlı Kuvvetleri'ne ateş açtığını, Kamboçya'nın ise karşılık vermediğini söyledi.

Aynı gün, Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata, yerel saatle 05.04 civarında Tayland ordusunun Kamboçya'nın Preah Vihear Tapınağı yakınlarındaki An Ses bölgesinde Kamboçya güçlerine saldırı başlattığını duyurdu.