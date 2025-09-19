Tayland Kralı Yeni Kabineyi Onayladı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, Anutin Charnvirakul başbakanlığındaki yeni kabineyi onayladığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'da Bhumjaithai Partisinin lideri Anutin'in başbakan seçilmesinin ardından, Kraliyet Resmi Gazetesi'nden yeni kabineye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Anutin'in hem başbakan hem de içişleri bakanı olarak görev yapacağı ve kabinesinin Kral Vajiralongkorn'dan onay aldığı kaydedildi.

Söz konusu kabinede Sihasak Phuangketkeow'un dışişleri bakanı, Ekniti Nitithanprapas'ın ise maliye bakanı görev yapacağı belirtildi.

Onay alan kabinenin, Kral'ın huzurunda yemin etmesinin ardından gelecek hafta göreve başlaması bekleniyor.

Tayland'ın koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisinin lideri Anutin Charnvirakul 5 Eylül'de, Pheu Thai Partisinden Chaikasem Nitisiri'ye karşı karşıya geldiği seçimde başbakan seçilmişti.

Parlamentoda yapılan oylamada, Anutin, Temsilciler Meclisi'nin 492 aktif üyesinin gerekli çoğunluk olan 247'den fazlasının oyunu almıştı.

Telefon görüşmesi sızan eski Başbakan, Anayasa Mahkemesi tarafından azledilmişti

Bir önceki Başbakan Paetongtarn Şinavatra, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği anlaşılan 17 dakikalık telefon görüşmesinin basına sızdırılmasının ardından görevinden olmuştu.

Şinavatra'nın koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine zarar verdiğini" belirterek, koalisyondan çekilmişti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, sonrasında "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti.

Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan olmuştu.