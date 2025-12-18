Tayland, sınır çatışmaları yaşadığı Kamboçya'daki askeri depoyu vurduğunu açıkladı

Tayland, 7 Aralık'tan bu yana sınır çatışmaları yaşadığı Kamboçya'nın Poipet kentindeki bir roket deposunu hedef aldığını duyurdu.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kamboçya'nın Poipet kenti civarına hava saldırısı düzenledi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Jakkrit Thamwichai silah, mühimmat, patlayıcı ve BM-21 roketlerinin bulunduğu bir askeri deponun hedef alındığını belirtti.

Thamwichai, depoda BM-21 roketlerinin bulunduğunun tespit edildiğini, bölgede sivil bulunmadığının doğrulanmasının ardından hedefin vurulduğunu bildirdi.

Kamboçya basını, Tayland'a ait savaş uçaklarının, Poipet kentine yönelik saldırı düzenlediğini doğruladı.

Haberlere göre, Tayland ordusu F-16 savaş uçaklarını bölgeye sevk ederek Poipet kentine iki bomba attı.

Kamboçya ile Tayland arasında ateşkese rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana Kamboçya'dan 18 sivil, Tayland'dan ise 21 asker hayatını kaybetti.

Tayland- Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asır öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıktı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.