Tayland'dan topraklarına düşen el bombasının ardından Kamboçya'ya ihtiyatlı olma çağrısı

Tayland, Kamboçya tarafından ateşlendiğini öne sürdükleri el bombasının topraklarına düşmesi üzerine, Kamboçya'yı ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Nation Thailand gazetesinin haberine göre, Bangkok yönetimi, Kamboçya tarafından topraklarına el bombası atılması sonucunda, 1 Taylandlı askerin yaralanmasına tepki gösterdi.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Winthai Suvaree, Ubon Ratchathani eyaletinin Nam Yuen bölgesinde yerel saatle 07.40 sularında Kamboçya tarafından tek el ateş sesi duyulduğunu, yapılan incelemelerde atılan mühimmatın el bombası olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kamboçya tarafını daha fazla ihtiyatlı olmaya çağıran Winthai, benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde ülkesinin misilleme yapmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Winthai, Kamboçya makamlarının Tayland tarafıyla temasa geçerek topraklarına ateş açma niyetinde olmadıklarını ve olayın, operasyonel bir hata sonucu yaşandığını öne sürdüklerini aktardı.

Winthai, ayrıca Kamboçya'ya ateşkes kurallarına sıkı bir şekilde bağlı kalması konusunda çağrıda bulundu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tayland'ın askeri ve güvenlik makamlarının Kamboçyalı muhataplarına resmi protesto sunduklarını ve olaya ilişkin açıklama talep ettiklerini söyledi.

Anutin, bölgedeki askerlerin, Kamboçya'nın olayı "kaza olarak" nitelendirdiğini bildirdiğini ve gelişmeleri takip edeceklerini kaydetti.

Kamboçya'dan ateşkes şartlarına bağlılık vurgusu

Öte yandan Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) Kamboçya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Preah Vihear eyaletinin Mom Bei bölgesinde konuşlanan Kamboçyalı askerlerin, düzen eğitimi yaptıkları sırada çöp yığınından patlama sesi yükseldi.

Patlamada, 2 Kamboçyalı askerin yaralandığı kaydedilirken Kamboçya'nın iki ülke arasında varılan ateşkesin şartlarına tam ve sıkı bir şekilde saygı göstermeye ve şartları uygulama konusunda kararlı, dürüst ve samimi olmaya devam ettiği belirtildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.