Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Şinavatra şartlı tahliye edildi

Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Şinavatra, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamasıyla aldığı 1 yıllık hapis cezasının 8. ayında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Şinavatra, elektronik kelepçe takarak 4 ay daha cezaevine girmeden kalacak.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, mahkeme, bir yıllık hapis cezasının 8 ayını çeken Şinavatra'nın şartlı tahliyesine karar verdi.

Bangkok'taki cezaevinden tahliye edilen Şinavatra, aile üyeleri ile "Kırmızı Gömlekliler" olarak bilinen destekçilerinden oluşan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Şartlı tahliye kapsamında Şinavatra, kalan 4 aylık hapis cezası boyunca elektronik kelepçe takacak.

Tayland Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Şinavatra'ya geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarından aldığı cezalar kapsamında Eylül 2025'te 1 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
