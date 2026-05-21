Tayland, Ebola endişesiyle havalimanı denetimlerini artırdı

Tayland, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından havalimanlarında denetimlerini artırdı.

Nation Thailand gazetesinin haberine göre, Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı'nın Uluslararası Bulaşıcı Hastalık Kontrolü ve Karantina Birimi, havayolları şirketleri ve diğer paydaşlarla halk sağlığı protokollerinin uyumlu hale getirilmesi için planlama toplantıları düzenledi.

Bakanlık vatandaşları Kongo, Uganda ve komşu ülkeler gibi yüksek riskli bölgelere seyahatten kaçınmaya davet ederken seyahat etmek zorunda olanların ise Thai Health Pass sistemi üzerinden kayıt yaptırmasını istedi.

Yabancı uyruklu yolcuların ise hastalık takibi ve gözetiminin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla Tayland Dijital Varış Kartı'nı (TDAC) eksiksiz doldurması zorunlu tutuluyor.

Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT) ise konuya dair yazılı açıklamasında, bakanlığın yönlendirmeleri uyarınca havalimanlarında gözetim, önleme ve kontrol tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

CAAT, salgın riski taşıyan bölgelere sefer düzenleyen havayollarına seyahatten önce yolcuları halk sağlığı tedbirleri konusunda bilgilendirmesi, salgın belirtisi gösteren yolculara derhal müdahale etmesi ve yolcu koltuk bilgileri ve seyahat verilerinin yetkililere iletilmesi çağrısı yaptı.

Ayrıca, CAAT, yolcuların ve havayolu işletmecilerinin halk sağlığı tedbirlerine eksiksiz uymasının hem yolcu güvenliği hem de ülkenin sivil havacılık sisteminin uluslararası standartlar çerçevesinde kesintisiz sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden patlak verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.