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Tayland'daki sellerde 60 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1,15 milyon hane etkilendi

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Tayland'daki sellerde 60 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1,15 milyon hane etkilendi
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Tayland'da sellerle bağlantılı hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Tayland Afet Önleme ve Etkilerini Azaltma Kurumu, sellerin saat 06.00 itibarıyla başkent Bangkok ve 27 eyalette sürdüğünü ve yaklaşık 1,15 milyon hanenin etkilendiğini açıkladı.

BANGKOK, 7 Ekim (Xinhua) -- Tayland'da yaşanan sellerle bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Tayland Afet Önleme ve Etkilerini Azaltma Kurumu çarşamba günü yaptığı açıklamada sellerin saat 06.00 itibarıyla başkent Bangkok ve 27 eyalette halen devam ettiğini ve yaklaşık 1,15 milyon hanenin afetten etkilendiğini belirtti.

Tayland Meteoroloji Dairesi de çarşamba günü yayımladığı uyarıda, 9-13 Ekim tarihleri arasında ülkenin kuzey, kuzeydoğu, orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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